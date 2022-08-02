В Вашингтоне сотрудник посольства РФ растоптал подсолнухи, которые туда принесли дети (фото)

Накануне были уничтожены подсолнечники, которые украинцы посадили через дорогу напротив посольства РФ.

В Вашингтоне сотрудник российского посольства в США растоптал подсолнечники, которые к дипучреждению принесли две девочки.

Об инциденте рассказала в своем Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем, как заехать, и топчет подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки", – сообщила она.

Маркарова рассказала, что накануне подсолнечники, которые украинские дипломаты высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями.

"Подсолнечники действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низменно как и все захватчики, хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", – отметила посол.

Дипломат заверила, что россияне обязательно понесут ответственность на международном трибунале, "а до этого всем следует видеть и помнить их лица и "поступки", документировать и делать соответствующие выводы".

"Военные преступники и лжецы – вот кто эти "эмиссары" на самом деле, это и есть их работа", – подытожила Маркарова.

Напомним, что на оккупированной части Харьковщины 18-летний "активист" разбил герб Украины, ему объявили подозрение.

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