В Вашингтоне убили израильских дипломатов: стали известны новые детали и имена жертв

Убийство дипломатов Израиля в США / © Associated Press

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Вечером среды в центре Вашингтона возле Еврейского музея застрелили двух сотрудников израильского посольства — Ярона Лишчинского и Сару Линн Милгрим. Нападавший, 30-летний Элиас Родригес из Чикаго, открыл огонь по группе людей, после чего пытался скрыться в самом музее.

Об этом сообщило издание Newsweek

После этого трагического события, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху приказал усилить защиту дипмиссий за рубежом.

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По словам посла Израиля в США Йехиэля Лейтера, Лишчинский готовился сделать предложение Милгрим на следующей неделе в Иерусалиме и уже купил кольцо.

«Мы поражены и шокированы известием о жестоком террористическом нападении, которое унесло жизни двух сотрудников нашего посольства в Вашингтоне — Ярона Лишчинского и Сары Линн Милгрим», — заявили в МИД Израиля.

По словам начальницы полиции Вашингтона Памелы Смит, нападение произошло, когда пара возвращалась с мероприятия, проходившего в музее. Нападавший — 30-летний Элиас Родригес из Чикаго — подошел к группе людей и открыл огонь. В полиции отметили, что перед стрельбой мужчина заметно нервничал и ходил возле здания музея. Очевидцы рассказали, что после стрельбы он вошел в музей.

«Охранник пустил его внутрь. Видимо, подумал, что ему нужна помощь — он был мокрый от дождя, был в шоке, выглядел травмированным. Люди, присутствующие на мероприятии, дали ему воды, посадили, спросили: „С тобой все в порядке? В тебя стреляли? Что случилось?“ А он ответил: „Вызовите полицию“», — отметил очевидец.

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Лишь когда приехала полиция, Родригес сам признался, поднял руки и достал из кармана красный куфий, начав выкрикивать: «Свободу Палестине» и «Есть только одно решение — интифада, революция».

Убийство дипломатов Израиля в США

Вечером среды, 21 мая, в центре Вашингтона застрелили двух сотрудников посольства Израиля.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон назвал произошедшее «актом антисемитского терроризма». Инцидент осудили президент Израиля Исаак Герцог и государственный секретарь США Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп на своей странице Truth Social также отреагировал на событие и выразил уверенность, что эти убийства основаны на «антисемитизме».

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МИД Украины выразило соболезнования Израилю в связи с убийством двух дипломатов в Вашингтоне. В посте в соцсети Х ведомство назвало произошедшее «ужасным убийством» и передало слова поддержки семьям погибших, и пожелав выздоровления раненым.

Напомним, Израиль обстрелял группу дипломатов из почти 20 стран и извинился за «неудобства».