В Вашингтоне вакцинированных от коронавируса угостят сигаретой с марихуаной

Власти штата решила популяризировать и ускорить кампанию иммунизации.

В американском штате Вашингтон взрослым, которые получат прививки от коронавируса, дадут бесплатную сигарету с марихуаной.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 июня.

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Таким образом власти штата решили популяризировать и ускорить вакцинацию. Именно поэтому местный совет по контролю за оборотом каннабиса позволил прививки от коронавируса взрослым получить бесплатную сигарету. На дармовую коноплю могут рассчитывать и те, кто получил еще только одну дозу вакцины. Главное условие — это люди старше 21 года. Кроме того, прививаться следует не позже 12 июля, потому что акция ограничена во времени.

Как сообщалось, в американском штате Колорадо в пятницу, 4 июня, избрали первого победителя лотереи для вакцинированных от COVID-19 граждан. Миллион долларов выиграла Салли Слайгер из города Мид округа Велд. В лотерее участвовали все жители Колорадо старше 18 лет, получили хотя бы одну прививку от коронавируса в течение мая. Дополнительной регистрации не было. Всего штат планирует разыграть пять таких призов. Кроме того, в другой лотереи 25 учеников от 12 до 17 лет смогут получить 50000 долларов стипендии

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