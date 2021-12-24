В Ватикане готовятся праздновать: рождественскую мессу проведет Папа Римский, а главный вертеп приехал из Перу

В Ватикане готовятся праздновать: рождественскую мессу проведет Папа Римский, а главный вертеп приехал из Перу

Итальянцы празднуют Рождество в большинстве своем дома, а не в ресторанах.

В столице Италии - Риме, на территории которого расположено католическое государство Ватикан, готовятся к рождественской мессе, которая вот-вот начнется. Возглавит богослужение Папа Франциск в соборе святого Петра, с балкона которого он уже завтра, 25 декабря, объявит традиционное послание Urbi et Orbi — к Городу и миру.

Об этом говорится в пятницу, 24 декабря, в сюжете ТСН.

В этом году на рождественскую мессу не будут пропускать всех желающих, чтобы не создавать толпы в условияъ пандемии коронавирусной инфекции.

Погода в Риме совсем не зимняя, но даже при температуре +13 везде царит рождественская атмосфера.

Для итальянцев-католиков Рождество важнее даже собственного дня рождения. Традиционно в канун празднования они скупают подарки, которыми обмениваются на Рождество, и стоят в очередях за панетоне – рождественским кексом, и хлебом.

Но уже после обеда 24 декабря закрылись почти все торговые заведения, даже продуктовые магазины. Празднуют итальянцы Рождество в большинстве своем дома, не в ресторанах.

Главный рождественский вертеп привезли из Перу — это государство празднует в этом году 200-летие независимости. В этой "шопке" дева Мария, Иисус и святой Иосиф одеты в национальные перуанские костюмы.

Главная елка – с севера Альп. На ней – деревянные игрушки и энергосберегающие гирлянды. В Ватикане такими украшениями напоминают о необходимости беречь нашу планету.

Как христиане западного обряда готовятся встречать Рождество в Ватикане

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