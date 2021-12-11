В Ватикане на площади Святого Петра зажгли рождественскую елку (фото, видео)

Торжественная церемония прошла в пятницу.

Рождественская елка Ватикана и вертеп на площади Святого Петра засияли яркими рождественскими огнями.

Об этом пишет Vatican News.

Известно, что 113-летнее дерево – елка высотой 28 метров – было доставлено в Ватикан из северного региона Италии, Трентино.

Елка украшена 600 деревянными украшениями, изготовленными вручную мастерами, и освещена лампами с низким энергопотреблением.

Также на площади Святого Петра установили традиционный вертеп, который является подарком Перу и состоит из более чем 30 статуэток в традиционных андских костюмах. Фигуры выполнены из керамики, дерева и стекловолокна. Еще один вертеп был размещен в зале аудиенций имени Павла VI.

Напомним:

Рождество Христово 2021 года христиане западного обряда будут праздновать в субботу, 25 декабря. В Италии обязательным считается посещение полночной Рождественской мессы, которую служат в храмах в ночь с 24 на 25 декабря.

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