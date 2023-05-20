В Ватикане назвали переговорщика, который будет заниматься "мирной миссией" по войне в Украине

Когда и каким образом будет осуществлена миссия от Папы Римского, до сих пор неизвестно.

Папа Римский Франциск поручил кардиналу Маттео Дзуппи специальную миссию, связанную с войной в Украине. Детали миссии пока не определены.

Об этом сообщил в субботу, 20 мая, директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, отвечая на вопросы журналистов, передает Vatican News.

"Могу подтвердить, что Папа Франциск доверил кардиналу Маттео Дзуппи, архиепископу Болоньи и главе Итальянской Епископской Конференции, задачу провести миссию, в согласовании с Государственным секретариатом [Ватикана], которая могла бы способствовать ослаблению напряженности в войне в Украине, в надежде, которая никогда не угасала у Святейшего Отца, на то, что это сможет начать мирные процессы", — цитирует его слова издание.

Спикер Ватикана отметил, что время, когда состоится "мирная миссия", и способ ее свершения, "на данный момент еще изучаются".

О 67-летнем кардинале Дзуппи известно, что ранее он работал с Сообществом Святого Эгидио, католической мирянской ассоциацией, занимающейся, в частности, разрешением конфликтов.

Он был одним из четырех посредников двухлетних мирных переговоров в Риме, которые завершились Римскими всеобщими мирными соглашениями и помогли прекратить гражданскую войну в Мозамбике в 1992 году, в знак признания Дзуппи стал почетным гражданином этой страны.

В 1993 году этот священник посетил со специальной миссией Турцию, пытаясь добиться освобождения двух итальянских туристов, удерживаемых курдскими повстанцами.

Напомним, ранее в блоге Il Sismografo о католических новостях, связанных с Ватиканом, президент Украины Владимир Зеленский и глава государства-агрессорки Владимир Путин вроде бы отдельно согласились на переговоры со специальными представителями Папы Римского Франциска для обсуждения и достижения перемирия. Тогда предполагалось, что в Москву отправится архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев – кардинал Маттео Мария Дзуппи.

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