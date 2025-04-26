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В Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском — фото (обновляется)
Провести Франциска в последний путь приехали лидеры иностранных государств, а также сотни тысяч верующих.
Сегодня, 26 апреля, в Ватикане прощаются с Папой Римским Франциском. Тысячи людей, среди них мировые лидеры, собираются на площади Святого Петра, где состоится похоронная месса.
После этого понтифика похоронят впервые за 100 лет за стенами Ватикана, в церкви Санта Мария Маджоре.
Гроб с Франциском вынесут через главную дверь для похорон под открытым небом.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Рим, где, по данным СМИ, он также встретится с Трампом.
Зеленский под аплодисменты занял свое место на похоронной церемонии Франциска.
Напомним, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск. Понтифика только недавно выписали из больницы после лечения дыхательной недостаточности. Впоследствии в Ватикане сообщили, что причиной смерти Франциска стали инсульт и сердечная недостаточность. Также у понтифика был ряд хронических болезней, в частности дыхательная недостаточность и диабет второго типа.