В Ватикане провели "обряд очищения" после инцидента с голым мужчиной на алтаре собора

Мужчина полностью разделся и голый залез на главный алтарь церкви в знак протеста против войны в Украине.

На главном алтаре базилики Святого Петра в Ватикане 3 июня провели специальный "обряд очищения" после того, как его осквернил обнаженный мужчина на знак протеста войны в Украине.

Мужчина снял свою одежду и встал на алтаре, когда базилика закрывалась для посетителей. На спине у него была надпись: "Спасите детей Украины".

Об этом сообщает Reuters.

Молитвенное служение, известное как "обряд покаяния", требующий каноническое право, возглавил архиерей базилики, кардинал Мауро Гамбетти.

Отмечается, что на молебне, во время которого Папа Франциск освятил алтарь, Гамбетти сказал, что мужчина совершил "греховный и неподходящий, поистине жалкий жест", чтобы привлечь внимание к жертвам войны.

Стражи Ватикана передали его итальянской полиции, которая приказала выдворить из страны.

Источник в Ватикане добавил, что во время инцидента мужчина также имел на себе порезы ногтями. Его личность не установили, но на фотографиях, сделанных туристами и опубликованных в социальных сетях, ему около 20-30 лет.

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