В Ватикане уже готовятся к Рождеству: как украсили площадь Святого Петра (фото)

В субботу, 3 декабря, на площади Святого Петра в Ватикане зажглась огнями рождественская елка. 30-метровое дерево привезли из маленькой горной деревни Розелло в регионе Абруццо. Во время официальной церемонии на площади также были открыты ясли с фигурами Святого Семейства, подаренные североитальянским селом Сутрио.

Об этом сообщает сайт Vatican News.

Площадь Святого Петра в Ватикане в этом году должна была быть украшена 54-метровой белой елью с итальянских гор. Однако непосредственно перед вырубкой охранники природы отметили, что дереву более 200 лет, оно растет в заповеднике и охраняется законом. Лесорубы в последнюю минуту отказались от рубки.

Поселку Розелло пришлось спешно выбрать другое дерево, которое затем украсили изделиями пациентов психиатрического реабилитационного учреждения.

Ясли и вертепные фигуры из Сутрии полностью выполнены из дерева.

Папа Франциск поблагодарил представителей итальянских муниципалитетов за их пожертвования и кратко поразмышлял о символике рождественской елки.

“Дерево со своими огоньками напоминает нам об Иисусе, который приходит, чтобы осветить нашу тьму, наше существование, часто замкнутое в тени греха, страха и боли. Но это также приводит к мысли о том, что людям, как и деревьям, нужны корни, "твердые основы", чтобы оставаться крепкими, расти и противостоять ветрам жизни", — подчеркнул Папа Франциск.

Напомним, главная новогодняя елка Украины будет установлена в Киеве 19 декабря.

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