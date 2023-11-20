В Ватикане впервые открыли древнеримский Город мертвых (фото)

Посетители могут увидеть выставку "Жизнь и смерть в Риме цезарей".

Музей Ватикана впервые открыл для посетителей древнеримский некрополь Виа Триумфалис. Это так называемый Город мертвых.

Об этом сообщает издание Euro News.

Ранее захоронения были доступны исключительно для отдельных групп ученых и специалистов. Однако теперь увидеть исторические ценности могут все желающие. Посетители могут зайти сюда через новые ворота Святой Розы и увидеть выставку "Жизнь и смерть в Риме цезарей".

"Археологическая зона площадью примерно 1000 квадратных метров расположена вдоль сегмента древней Триумфальной дороги, которая изначально располагалась за стенами города. Некрополь был первоначально раскопан в 1956 году при строительстве Ватиканского автопарка. Дальнейшие открытия в 2003 году, сделанные во время строительства автостоянки, обнаружили участок Санта-Роза, который недавно был связан с предыдущей находкой", — пишет издание.

Там также добавили, что в гробницах, датируемых I-IV веками нашей эры, в большинстве своем хранятся останки "рабов, вольноотпущенников, ремесленников города Рима".

Напомним, что в воскресенье, 19 ноября, одну из знаменитых шляп Наполеона Бонапарта продали на аукционе за рекордные почти два миллиона евро.