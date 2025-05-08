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В Ватикане выбрали нового Папу: кто им стал и что известно о нем
Новым Папой Римским сословие кардинал из США Роберт Превост из США, взявший себе имя Лев XIV.
Сегодня, 8 мая, в Ватикане после двух неудачных попыток кардиналы избрали нового Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Превост из США. Он взял себе имя Лев XIV.
«Лев XIV — новый Папа Римский. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост», — пишет Vatican News.
Заметим, что это первый Папа Римский из Соединенных Штатов Америки. Он не был среди фаворитов на Папский престол — так называемых «папабилей».
Новый понтифик предстал перед верующими с балкона собора Святого Петра и уделил им свое первое благословение.
«Давайте помнить голос Папы Франциска, благословляющего Рим. Папа, благословивший Рим, дал свое благословение всему миру в то утро Пасхи. Позвольте мне продолжить рассказ об этом благословении. Бог любит нас. Бог любит всех. Зло не победит», — сказал он на итальянском языке, обращаясь к толпе, собранной в Ватикане.
На площади его поздравляют аплодисментами тысячи паломников и туристов.
Официальная интронизация произойдет через несколько дней после избрания. Интронизация двух последних пап произошла на площади Святого Петра.
Два предыдущих папа, Бенедикт XVI и Франциск, также были назначены на второй день голосования. Их предшественник, Иоанн Павел II был назначен на третий день конклава.
Что известно о новом Папе Римском из США
Как передает CNN, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост из Чикаго, штат Иллинойс, является первым в истории Папой Римским из Соединенных Штатов. Он будет известен как Лев XIV.
Лидер с мировым опытом, он провел значительную часть своей карьеры миссионером в Южной Америке, а недавно возглавил влиятельный ватиканский офис по назначению епископов. Ожидается, что он будет развивать реформы Папы Франциска.
Напомним, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь от 2013 года.
Также мы писали, что у выборах Папы Римского принял участие украинец.