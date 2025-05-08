В Ватикане выбрали нового Папу: кто им стал и что известно о нем

Новый Папа Римский Лев XIV.

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Сегодня, 8 мая, в Ватикане после двух неудачных попыток кардиналы избрали нового Папу Римского. Им стал кардинал Роберт Превост из США. Он взял себе имя Лев XIV.

«Лев XIV — новый Папа Римский. Им стал кардинал Роберт Фрэнсис Превост», — пишет Vatican News.

Заметим, что это первый Папа Римский из Соединенных Штатов Америки. Он не был среди фаворитов на Папский престол — так называемых «папабилей».

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Новый понтифик предстал перед верующими с балкона собора Святого Петра и уделил им свое первое благословение.

«Давайте помнить голос Папы Франциска, благословляющего Рим. Папа, благословивший Рим, дал свое благословение всему миру в то утро Пасхи. Позвольте мне продолжить рассказ об этом благословении. Бог любит нас. Бог любит всех. Зло не победит», — сказал он на итальянском языке, обращаясь к толпе, собранной в Ватикане.

На площади его поздравляют аплодисментами тысячи паломников и туристов.

Официальная интронизация произойдет через несколько дней после избрания. Интронизация двух последних пап произошла на площади Святого Петра.

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Два предыдущих папа, Бенедикт XVI и Франциск, также были назначены на второй день голосования. Их предшественник, Иоанн Павел II был назначен на третий день конклава.

Что известно о новом Папе Римском из США

Как передает CNN, 69-летний Роберт Фрэнсис Превост из Чикаго, штат Иллинойс, является первым в истории Папой Римским из Соединенных Штатов. Он будет известен как Лев XIV.

Лидер с мировым опытом, он провел значительную часть своей карьеры миссионером в Южной Америке, а недавно возглавил влиятельный ватиканский офис по назначению епископов. Ожидается, что он будет развивать реформы Папы Франциска.

69-летний Роберт Фрэнсис Превост стал новым Папой Римским / © Getty Images

Напомним, 21 апреля скончался Папа Римский Франциск, возглавлявший Католическую церковь от 2013 года.

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