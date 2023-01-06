В ведомстве Лаврова "докурились": в здании МИД РФ в Москве возник пожар (видео)

Официальное представительство российского внешнеполитического ведомства отрицает информацию о том, что возгорание произошло в рабочих помещениях.
В пятницу, 6 января, в одном из корпусов здания Министерства иностранных дел РФ в Москве произошло возгорание. По предварительной информации, причиной пожара было короткое замыкание на электрощите.
Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель ведомства Лаврова Мария Захарова.
"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина – короткое замыкание", – написала она.
Инцидент произошел на Смоленской-Сенной площади, дом 30, здание 2. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Захарова отрицает информацию о том, что возгорание произошло в рабочих помещениях. Мол, речь идет только о подвальных помещениях.
На месте происшествия работали спасатели МЧС России.
Напомним, в воскресенье, 1 января, в центре Москвы загорелся трехэтажный ресторан "Тарас Бульба". Огонь быстро распространился, началось обрушение конструкций.
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