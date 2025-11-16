В Великобритании беженцы будут ждать 20 лет на постоянный статус - детали от МВД страны

Украинцы в Британиии / © Pixabay

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд сообщила, что новые меры в сфере миграции предусматривают обязательное 20-летнее ожидание для тех, кто получил убежище, перед подачей на постоянное проживание.

Об этом пишет BBC.

«Я знаю, что незаконная миграция создает огромные расколы в нашей стране, и я верю, что мы должны действовать, если хотим сохранить общественную поддержку существования системы предоставления убежища», — отметила Махмуд в программе BBC Sunday with Laura Kuenssberg. Она добавила, что борьба с незаконной миграцией является для нее «моральной миссией».

По словам министра, новые меры также призваны устранить «несправедливые» условия, которые дают некоторым беженцам лучшие привилегии, чем гражданам Великобритании. В частности, планируется сделать предоставление жилья и еженедельных пособий «дискреционными», а право на работу для тех, кто может работать, — обязательным для получения поддержки.

Сейчас статус беженца в Британии будет длиться 20 лет вместо 5, а его пересмотр планируется каждые два с половиной года. Лица, которые используют «безопасные и легальные маршруты», находят работу и способствуют обществу, смогут подать заявку на постоянное проживание раньше.

Предложенная модель вдохновлена системой Дании, где беженцы получают временные разрешения на проживание и вынуждены повторно обращаться за убежищем по истечении срока.

Предложения Махмуд уже вызвали критику со стороны лейбористов, в частности Клайва Льюиса, который предостерег, что датская модель напоминает «пункты разговоров крайне правых». В то же время сама министр подчеркнула, что она «ребенок мигрантов» и борьба с незаконной миграцией для нее — это моральная задача.

Теневой министр внутренних дел Крис Филп отверг план Махмуд, назвав его «гиммиками», а лидер Либеральных демократов Эд Дейви призвал предоставить беженцам право на работу, что, по его мнению, было бы «лучше для экономики и для самих беженцев».

Новая политика направлена на то, чтобы сделать Великобританию менее привлекательной для незаконных мигрантов и уменьшить число пересечений на малых лодках и заявлений на получение убежища.

