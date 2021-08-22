В Великобритании больных COVID-19 протестуют на антитела

В программе примут участие 8 тысяч людей, у которых ПЦР-тест покажет положительный результат на коронавирус.
Правительство Великобритании запустило программу, согласно которой больные COVID-19 будут бесплатно сдавать тест на наличие антител к коронавирусу. Программа вступит в силу со вторника, 24 августа.
Об этом сообщает Sky News.
Таким образом в Великобритании хотят получить данные о защите антител у людей, заразившихся различными вариантами коронавируса. Поэтому 8 тысяч жителей Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии смогут принять участие в программе британского Агентства по безопасности здоровья (UKHSA), после прохождения ПЦР-теста.
Если у участника окажется положительный результат на коронавирус, ему отправят два теста на антитела, которые можно выполнить дома. С помощью теста нужно будет взять анализ крови из пальца и отправить его обратно в лабораторию.
Если у человека ПЦР-тесты показал положительный результат на коронавирус, то первый тест на антитела она нужно сдать как можно быстрее, а второй тест пройти через 28 дней.
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