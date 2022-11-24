В Великобритании курьера убила "черная пятница": его нашли мертвым в авто

В Великобритании из-за ажиотажа с покупками в преддверии "черной пятницы" предположительно от переистощения умер 49-летний курьер. Его тело обнаружили в салоне автомобиля, которым он доставлял покупки.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Из-за ажиотажа 49-летний Уоррен Нортон работал по 14 часов 7 дней в неделю. Это произошло из-за того, что британцы массово скупаются из-за скидок и службы по доставке предлагают курьерам работать сверхурочно.

Тело Нортона обнаружили в салоне его автомобиля Дартфорде. Сначала коллеги мужчины думали, что он спит, однако, когда тот не реагировал на звук, оказалось, что мужчина умер.

Коллеги Нортона отмечают, что менеджеры просят курьеров работать больше нормы из-за всплеска покупок в Великобритании.

Черная пятница: другие чрезвычайные случаи

На Западе во время "черной пятницы" продавцы предлагают большие скидки, поэтому растет резкий спрос на товары.

Так, в городе Гувер штата Алабама в США во время распродажи до "черной пятницы" в торговом центре произошла перестрелка между двумя ребятами. Это не единственный случай, часто распродажи заканчиваются давкой, драками и смертями, особенно в США, где скидки действительно существенны.

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