В Великобритании мужчина погиб на рабочем месте: его убила роботизированная рука

По словам прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности.

В Гипперхолме (Великобритания) инженер по техническому обслуживанию был задавлен насмерть роботизированной рукой. Трагедия произошла в помещении компании Deco-Pak Limited 14 апреля 2017 года. В настоящее время продолжается судебный процесс.

Об этом пишет Daily Mail.

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Как рассказали в суде, 48-летний мужчина Эндрю Тиббот пытался почистить датчик упаковочной машины, когда его придавило. Травмы оказались смертельными. Прокурор Аллан Комптон сообщил, что Тибото нашел его сын. Несмотря на прибытие парамедиков на место происшествия, он скончался в результате происшествия. Господин Комптон сказал, что двое других работников предприятия также были травмированы роботизированной рукой. Один из них покинул фирму, назвав условия труда опасными. По словам прокурора, компания не соблюдала основные функции безопасности.

Во время заседания суда компания Deco-Pak Limited отвергла обвинения в непреднамеренном убийстве. Руководитель компании, 64-летний Майкл Холл из Элланда признал нарушение безопасности, но отрицает обвинения в непреднамеренном убийстве из-за грубой халатности.

Суд признал, что роботизированная рука была мощным и опасным механизмом. Ожидается, что судебное разбирательство продлится около шести недель.

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