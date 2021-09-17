В Великобритании на 90 лет засекретили завещание покойного принца Филиппа

Обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет.
Суд в Лондоне отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филиппа, чтобы защитить достоинство и репутацию его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II.
Об этом сообщается в решении председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейна, - пишет ВВС.
Он принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека.
"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", — заявил он.
Все это время запечатанное завещание будет лежать в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии.
Самое раннее завещание датируется 1910 годом, оно принадлежит Францу Текскому (1870-1910), брату королевы Марии Текской, супруги короля Великобритании Георга V (1865-1936).
Последние завещания, оказавшиеся в этом сейфе, принадлежат младшей сестре Ее Величества принцессе Маргарет и матери королевы Елизавете Боуз-Лайон. Они умерли с разницей менее двух месяцев в 2002 году.
При этом исключением из этого списка стала Диана, принцесса Уэльская. Ее завещание было опубликовано. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.
Интересно, что и через 90 лет последняя воля принца Филипа может остаться неизвестной общественности. По прошествии этого времени любое завещание члена королевской семьи может быть вскрыто и изучено личным юристом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором Англии и Уэльса, а также любым представителем умершего.
Они имеют право решать, может ли завещание быть обнародовано.
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