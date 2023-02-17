В Великобритании на пляже женщина нашла рекордный след динозавра, которому более 160 миллионов лет: фото

След был оставлен 166 миллионов лет назад мегалозавром, который остановился отдохнуть.

В Великобритании на пляже женщина нашла рекордный след динозавра, которому более 160 миллионов лет.

Об этом сообщает издание LADbible.

Установлено, что невероятный след динозавра, обнаруженный на пляже в Йоркшире еще в 2021 году, был сделан 166 миллионов лет назад остановившимся отдохнуть мегалозавром.

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Археолог Мари Вудс собирала моллюсков на пляже Бернистон-Бэй, возле Скарборо, когда обнаружила невероятную находку в ту ночь.

Выбирая моллюсков на берегу моря, Мари наткнулась на гигантский след с тремя пальцами, и в результате сделала одно из величайших открытий касательно динозавров в истории Британии.

Теперь, через два года, окаменевший отпечаток стопы планируется выставить в музее Ротонда в Скарборо, что вполне уместно, поскольку это самый большой след двуногого (ходившего на двух ногах) динозавра, когда-либо найденного в Йоркшире.

Исходя из размера следа, эксперты считают, что динозавр был крупным мясоедом, рост которого мог достигать 30 футов (свыше 9 метров – ред.).

На самом деле, Мари была не первым человеком, который обнаружил этот окаменевший след.ю Местный коллекционер Роб Тейлор увидел его за пять месяцев до того, как его нашли в апреле 2021 года, но ее полное открытие было очень важным.

Хотя Роб даже успел опубликовать фотографии частично открытого следа на Facebook, истинное значение находки не было известно, пока Мари не наткнулась на нее.

Женщина связалась со специалистами по динозаврам по поводу своего невероятного открытия, и это очень хорошо, что она нашла его, поскольку палеонтолог д-р Дин Ломакс сказал, что след был в "хрупком состоянии" и рисковал быть "потерянным в море".

Оставивший этот след динозавр происходит из среднеюрского периода.

Сам след является невероятным свидетельством того момента, когда более 160 миллионов лет назад огромный, ужасный и (скорее всего) мясоядный динозавр прошел по этой конкретной части земли, чтобы на миг отдохнуть.

Этот момент был отчеканен во времени и камне, и является прекрасным напоминание о том, что динозавры когда-то бродили по земле, на которой мы живем, за миллионы лет до того, как мы появились.

Напомним, археологи впервые нашли морду динозавра, покрытую кожей.

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