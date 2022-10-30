В Великобритании начали расследование из-за заявления об изнасиловании на подводных лодках

Глава британского военно-морского флота пообещал наказание независимо от ранга, если обвинения о сексуальных притязаниях к женщинам на субмаринах подтвердятся.

Командующий Королевским флотом Великобритании адмирал Бен Ки заявил, что он "глубоко обеспокоен" утверждениями о том, что женщины-подводницы подвергались издевательствам и сексуальным притязаниям, и приказал провести расследование.

Об этом сообщает Associated Press.

В субботу газета Daily Mail опубликовала заявление бывшего лейтенанта ВМС Софи Брук о том, что она сталкивалась с постоянными сексуальными издевательствами и физическими нападениями. Она сказала, что мужчины-члены экипажа подлодок вели себя "как стервятники, когда приходила новая женщина".

Брук утверждала, что мужчины вели "список изнасилований", в котором размещали коллег в порядке, в котором их должны были изнасиловать в случае катастрофического события.

30-летняя Брук уволилась из Королевского флота в начале этого года, а позже получила условный срок заключения за то, что сообщила в электронном письме конфиденциальную информацию о движении своей подлодки.

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Газета процитировала другого анонимного информатора ВМС, который сказал, что на подлодках женщины постоянно страдают из-за сексуальных домогательств.

Женщины составляют около 10% штатного персонала Королевского флота и имеют право служить на подлодках с 2011 года.

Командующий военно-морским флотом адмирал Бен Ки поручил тщательно расследовать эти обвинения. “Любой, кто будет признан виновным, будет отвечать за свои действия, независимо от его ранга или статуса”, – сказал он.

Министерство обороны не комментировало конкретные обвинения, но заявило, что признает, что механизмы отчетности о сексуальных преступлениях следует усовершенствовать.

Напомним, дело о сексуальном насилии, в котором обвиняли принца Эндрю, получило неожиданный поворот.

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