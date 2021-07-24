В Великобритании нашли новый штамм коронавируса: обнаружили почти 20 случаев

Ученые изучают эту новую разновидность коронавируса.

Врачи агентства Общественного здравоохранения Англии обнаружили новый штамм коронавируса в стране.

Об этом сообщает Mirror.

"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", — заявили специалисты.

Сейчас эксперты проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы понять влияние мутации на поведение коронавируса.

Также врачи пока точно не знают, снижает ли штамм B.1.621. эффективность вакцин против COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Великобритании отменили карантин.

В стране маски больше не требование, а лишь рекомендация. Не будет ограничений на количество людей во время семейных и общественных мероприятий. Также открываются ночные клубы.

Эти ограничения собирались отменить еще 21 июня, но отложили на месяц из-за распространения Дельта-штамма коронавируму. Число новых больных в Великобритании остается высокой — около 50 тысяч в день. Впрочем, критической наполненности больниц нет, говорят чиновники. Ведь две трети взрослого населения полностью вакцинированы.

Можно ли остановить пандемию из-за нового штамма "Дельта" рассказал врач-реаниматолог

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