В Великобритании назвали фамилию нового министра обороны

Правительство избрало преемника Бена Уоллеса.
Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс.
Об этом сообщает правительство Британии в Twitter.
На прошлой неделе он посетил Киев в качестве министра энергетики и углеродной нейтральности Великобритании.
Sky News отмечает, что для политика новый пост станет пятым в британском правительстве за последний год. Ранее он успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии и министром энергетики.
Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал заявление об отставке. Он находился в кресле главы Минобороны четыре года.
Читайте также: