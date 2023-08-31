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В Великобритании назвали фамилию нового министра обороны

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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В Великобритании назвали фамилию нового министра обороны

Грант Шеппс/Associated Press

Правительство избрало преемника Бена Уоллеса.

Новым министром обороны Великобритании стал Грант Шеппс.

Об этом сообщает правительство Британии в Twitter.

На прошлой неделе он посетил Киев в качестве министра энергетики и углеродной нейтральности Великобритании.

Sky News отмечает, что для политика новый пост станет пятым в британском правительстве за последний год. Ранее он успел поработать министром транспорта, министром внутренних дел, госсекретарем по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии и министром энергетики.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа подал заявление об отставке. Он находился в кресле главы Минобороны четыре года.

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Дата публикации
Просмотры
1127
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