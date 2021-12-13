В Великобритании невеста, откладывавшая свадьбу 11 лет, умерла через три дня после свадьбы

Женщина не смогла преодолеть тяжелую болезнь.
Пара из Великобритании, которая откладывала свадьбу 11 лет, в итоге поженилась за три дня до смерти невесты.
Об этом сообщает издание The Mirror.
Бен и Джен Купер обручились в 2010 году, но годами не могли пожениться из-за проблем. В начале 2020 года Джен "отпраздновала" пятую годовщину ремиссии рака груди, однако через некоторое время у нее произошел рецидив. Врачи сделали все, что было в их силах, но не могли преодолеть болезнь.
В ноябре 2021 года 43-летней невесте и 34-летнему жениху удалось пожениться. Однако через три дня Джен умерла.
"Я убит горем из-за того, что наш брак длился дни, а не годы. Не откладывайте и всегда сразу говорите людям, которые вам дороги, что любите их", — написал британец в одном из постов.
Ранее сообщалось, что в Англии жених сломал три ребра женщине в первую брачную ночь.
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