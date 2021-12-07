В Великобритании ни один пациент с новым COVID-штаммом "Омикрон" не нуждался в госпитализации

В Великобритании ни один пациент с новым COVID-штаммом "Омикрон" не нуждался в госпитализации

Накануне в США заявляли, что COVID-штамм "Омикрон", вероятно, менее опасен, чем "Дельта".

В Великобритании ни один из более трех сотен пациентов, больных новым штаммом COVID-19 "Омикрон", не нуждался в госпитализации.

Соответствующее заявление в понедельник, 6 декабря, озвучил британский министр здравоохранения Саджид Джавид, сообщает The Guardian.

"Количество подтвержденных случаев заболевания в Великобритании составляет 336", — рассказал глава британского Минздрава в ответ на вопрос о распространении нового варианта коронавируса на территории Соединенного Королевства.

По словам министра здравоохранения, у некоторых пациентов наблюдают бессимптомное течение заболевания, тогда как другие имеют плохое самочувствие. "Насколько мне известно, никто из них не был госпитализирован", – заметил Саджид Джавид.

Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявлял, что согласно предварительным данным, COVID-штамм "Омикрон", возможно, менее опасен, чем "Дельта". Он указывал на то, что в Южной Африке, где "Омикрон" постепенно становится доминирующим штаммом, не наблюдается существенного увеличения госпитализаций.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название "Омикрон", как вызывающий беспокойство. Этот вариант впервые был обнаружен 9 ноября на юге Африки.

Как известно, "Омикрон" уже обнаружили в Европе. В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что этот штамм коронавируса доберется до нашей страны через несколько недель.

В связи с этим украинцев, находящихся в государствах, на территории которых обнаружен "Омикрон", по возвращении обязали пройти самоизоляцию.

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