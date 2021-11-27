В Великобритании обнаружены два случая нового штамма коронавируса: зараженные прибыли из Южной Африки

В Великобритании обнаружены два случая нового штамма коронавируса: зараженные прибыли из Южной Африки

В настоящее время они находятся на самоизоляции.

В графстве Эссекс (Великобритания) обнаружены два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Как сообщил в Twitter парламентарий и госсекретарь по вопросам здравоохранения и социальной помощи Саджид Джавид, оба зараженных прибыли в королевство из Южной Африки.

Они находятся на самоизоляции, пока продолжаются дальнейшие тестирования и отслеживания контактов.

"Ситуация быстро развивается, и мы принимаем решительные меры по защите здоровья населения. Мы также добавляем Малави, Мозамбик, Замбию и Анголу в красный список путешествий, который действует с 4:00 воскресенья, 28 ноября. Если вы вернулись оттуда в течение последних 10 дней, вы должны самоизолироваться и пройти ПЦР-тесты. Если вы имеете право на вашу бустерную дозу вакцины — сейчас самое время ее получить", — сообщил британский политик.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Напомним:

Ранее о первых возможных случаях нового мутированного COVID-штамма "Омикрон " сообщили в Чехии и Германии. В странах ждут окончательные результаты анализов.

" сообщили в Чехии и Германии. В странах ждут окончательные результаты анализов. Тем временем ведущие фармкомпании сообщили, когда начнут бороться с новым штаммом коронавируса "Омикрон".

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