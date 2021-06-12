В Великобритании обнаружили оспу обезьян: три человека уже заразились

Симптомы оспы обезьян очень похожи на натуральную оспу.
В Великобритании обнаружили три случая оспы обезьян — заболевание, которое передается человеку от животных. Симптомы этого вирусного заболевания очень похожи по клиническим признакам на натуральную оспу, однако менее угрожающие.
Сейчас работники здравоохранения Великобритании подтвердили два случая в северном Уэльсе и один в Ливерпуле на северо-западе Англии, пишет Mirror.
Обычно оспа обезьян встречается в отдаленных районах центральной и западной Африки, около тропических лесов. Вследствие заражения на руках или лице человека появляется сыпь.
К счастью, летальных случаев от оспы обезьян в Великобритании еще не было.
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