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В Великобритании обнаружили останки 240 взрослых и детей на месте бывшего универмага

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В Великобритании обнаружили останки 240 взрослых и детей на месте бывшего универмага

Фото: Associated Press

В Британии археологи обнаружили останки более 200 человек. Большинство из них стали жертвами битвы.

В Великобритании эксперты натолкнулись на останки 240 взрослых и детей на месте бывшего универмага, расположенного над 600-летним средневековым монастырем.

Об этом пишет Daily Mail.

Кости были впервые обнаружены на этом месте несколько месяцев назад строителями, которые строили фундамент проекта реконструкции бывшего универмага, прекратившего работать в 2013 году.

Однако эксперты принялись за раскопки только сейчас, в результате чего обнаружили средневековый мужской монастырь в возрасте 600 лет. В этом комплексе были найдены читальные залы, конюшни и даже больница.

Около половины найденных останков принадлежат детям, что, по мнению экспертов, указывает на их высокий уровень смертности в то время. По остальным, по мнению ученых, они стали жертвами битвы, поскольку имели травмы головы, характерные для стрел или мушкетных пуль.

Напомним, в Аргентине во время археологических раскопок эксперты обнаружили тело 900-летней женщины.

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