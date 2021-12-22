В Великобритании обнаружили рекордное количество случаев COVID-19 с начала пандемии

Увеличение количества новых заражений в стране связывают из-за распространения штамма "Омикрон".

В Великобритании за минувшие сутки зафиксировали более 106 122 тыс. случаев коронавируса – это рекордное количество больных с начала пандемии.

Об этом сообщает Mirror.

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Отмечается, показатель выявления новых случаев коронавирусной инфекцией в стране за неделю увеличился на 30%. В прошлую среду было сообщено о 78 610 случаях. Резкий скачок заболеваемости происходит, как объясняют в правительстве страны, поскольку количество случаев нового варианта Omicron также продолжает расти.

По данным правительства, вчера от осложнений коронавируса умерли 140 человек, поэтому общее число жертв в Британии возросло до 147 573. В целом по состоянию на 21 декабря в больницах Лондона зарегистрировали 301 госпитализацию с Covid-19, что на 78% больше за неделю и является самым высоким суточным показателем с 7 февраля.

Несмотря на рост количества случаев, британский премьер Борис Джонсон пообещал, что не будет вводить дальнейшие ограничения в Англии до Рождества, хотя отказался исключить дополнительные меры после 25 декабря.

Как сообщает британская газета The Telegraph, правительство страны рассматривает возможность введения четвертой дозы вакцинации. Это произошло после того, как Израиль и Германия дали "зеленый" свет четвертой дозе. Однако эксперты из Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI) будут изучать доказательства уровня иммунитета, предоставленного тремя дозами, прежде чем принимать решение по четвертому.

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