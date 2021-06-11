В Великобритании открывается саммит "Большой семерки": одним из первых на мероприятие приехал Байден

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19.

Саммит Большой Семерки сегодня, 11 июня, открывается в Великобритании. В графство Корнуолл на южно-западе Англии съезжаются лидеры Канады, Франции, Германии, Италии и Японии.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что одним из первых гостей, которого встретил хозяин саммита, британский премьер Борис Джонсон, стал президент США Джо Байден. Лидеры обеих стран и первые леди вчетвером совершили небольшую прогулку к побережью.

Associated Press

Вместе с недавно женатым Джонсоном на саммит приехала не только его избранница, но и маленький сын. Керри Джонсон вместе с малышом и первой леди США Джилл Байден прогулялись по пляжу, а вот их мужчины начали переговоры с шутки.

Байден: "Я сказал премьер-министру, что у нас есть нечто общее. Мы оба женились на женщинах, выше нас по статусу".

Джонсон: "Что же, я не собираюсь отрицать это. Я не буду спорить с господином президентом ни в этом вопросе, ни в каких-либо других".

Стоит отметить, что лидеры США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии встретятся во время переговоров в формате G7 на курорте Карас-Бэй в графстве Корнуолл на юго-западе Англии. Саммит глав государств "Группы семь" продлится до 13 июня. Как "страны-гости" приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

Это будет первая очная встреча лидеров G7 с начала пандемии COVID-19. Также саммит станет первой крупной международной очной встречей в верхах, в которой примет участие в качестве президента США Джо Байден.

Новости мира: в Великобритании открывается саммит "Большой семерки"

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