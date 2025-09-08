- Дата публикации
В Великобритании под магазином обнаружили более 300 скелетов
Археологи удивлены находкой, пока они исследуют, кому они могли принадлежать.
В Великобритании археологи раскопали под магазином 317 скелетов средневекового периода.
Об этом сообщает Popular Mechanics.
Жуткую находку обнаружили на месте бывшего универмага Debenhams в Глостере, где строится кампус Университета Глостера.
Раскопки осуществлялись организацией Cotswold Archaeology, ранее обнаружившей в этом районе еще 83 захоронения римского периода.
Кроме человеческих останков были обнаружены различные предметы — табачную трубку и фрагменты бутылки, позволяющие датировать находки поздним Средневековьем. Предыдущие исследования зубов показали, что похороненные соблюдали рацион с высоким содержанием сахара.
«Каждый раз, когда работаем в Глостере, мы делаем новые открытия — это невероятно важное место», — сказал руководитель проекта Клифф Бейтман.
Напомним, на северо-востоке Франции обнаружили яму с десятками скелетов воинов, которые были жестоко замучены более 6000 лет назад.