В Великобритании под магазином обнаружили более 300 скелетов

Археологи удивлены находкой, пока они исследуют, кому они могли принадлежать.

Кроме человеческих останков, были обнаружены разные предметы

В Великобритании археологи раскопали под магазином 317 скелетов средневекового периода.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

Жуткую находку обнаружили на месте бывшего универмага Debenhams в Глостере, где строится кампус Университета Глостера.

Раскопки осуществлялись организацией Cotswold Archaeology, ранее обнаружившей в этом районе еще 83 захоронения римского периода.

Кроме человеческих останков были обнаружены различные предметы — табачную трубку и фрагменты бутылки, позволяющие датировать находки поздним Средневековьем. Предыдущие исследования зубов показали, что похороненные соблюдали рацион с высоким содержанием сахара.

«Каждый раз, когда работаем в Глостере, мы делаем новые открытия — это невероятно важное место», — сказал руководитель проекта Клифф Бейтман.

Напомним, на северо-востоке Франции обнаружили яму с десятками скелетов воинов, которые были жестоко замучены более 6000 лет назад.

