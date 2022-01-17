В Великобритании после захвата заложников в синагоге в США задержали двух подростков: подробности

В Великобритании после захвата заложников в синагоге в США задержали двух подростков: подробности

Подозреваемым, застреленным при спасении заложников, оказался гражданин Великобритании.

В Великобритании в рамках расследования инцидента с захватом заложников в синагоге в американском штате Техас задержаны двое подростков.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что задержание прошло в Манчестере вечером в воскресенье, 16 января. Подростки "содержатся под стражей для допроса". В то же время правоохранители не разглашают детали по возрасту и полу подозреваемых.

Также читайте Что известно о мужчине, захватившем заложников в синагоге в Техасе

Полиция Большого Манчестера заявила, что поддерживает связь с местным населением и продолжает оказывать помощь в расследовании США.

Напомним, что подозреваемым, захватившим четырех заложников в синагоге в Колливилле в Техасе и застреленным американским спецназом, оказался 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам.

По данным издания, британец прибыл в страну через Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке две недели назад. Как минимум одну ночь он провел в приюте для бездомных.

Брат подозреваемого Гульбар подтвердил его смерть в заявлении, опубликованном на странице мусульманской общины Блэкберна в Facebook. Он извинился перед пострадавшими и сказал, что Акрам имел проблемы с психическим здоровьем.

Также читайте Из синагоги в Техасе освободили всех заложников, подозреваемый мертв

Тем временем президент США Джо Байден назвал захват синагоги "террористическим актом". Американский лидер отметил, что Акрам имел пистолет, который якобы купилна улице, однако следователи не нашли доказательств того, что у него была взрывчатка.

Напомним, что неизвестный взял в заложники раввина и троих посетителей синагоги в Колливилле во время утренней службы в субботу, 15 января, около 10:40 утра по местному времени. Мужчина заявил, что заложил в синагоге несколько бомб.

Переговоры с подозреваемым около десяти часов вели, в частности, ФБР и Департамент общественной безопасности Техаса. Жителей района эвакуировали.

После 17:00 по местному времени один из заложников покинул синагогу. Он не нуждался в медицинской помощи и вскоре воссоединился со своей семьей.

Также читайте Захват заложников в Техасе: злоумышленник освободил одного человека и озвучил требования

Злоумышленник, со своей стороны, заявил, что требует освобождения пакистанского нейробиолога Аафии Сиддики, осужденной за попытку убийства американских военных во время пребывания под стражей в Афганистане. Женщину подозревали в связях с террористической организацией "Аль-Каида".

По словам официальных лиц, он также хотел поговорить с Сиддики, отбывающей наказание в федеральной тюрьме Техаса. Впрочем, группа спасения впоследствии приняла "взвешенное решение" ворваться в синагогу, чтобы освободить заложников и ликвидировать преступника.

Пакистанского нейробиолога с учеными степенями Брандейского университета и Массачусетского технологического института Аафию Сиддики в 2010 году приговорили к 86 годам заключения по обвинению в нападении и стрельбе в сторону офицеров армии США после задержания в Афганистане.