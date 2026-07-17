В Британии будет новый премьер: что он говорил об Украине

Энди Бернем / © Associated Press

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На конференции правящей Лейбористской партии Великобритании 17 июля официально объявили нового лидера партии. Им стал Энди Бернем, который уже 20 июля сменит Кира Стармера на посту премьер-министра страны.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

По информации издания, Бернем фактически был единственным претендентом на пост лидера партии после того, как Кир Стармер в прошлом месяце объявил об отставке.

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В ходе конференции было сообщено, что кандидатуру бывшего мэра Манчестера поддержали 379 депутатов, тогда как ни один другой потенциальный кандидат не смог набрать необходимого количества номинаций для участия во внутрипартийных выборах.

Энди Бернем ранее был депутатом британского парламента и членом правительства, однако в последние годы занимал пост мэра Большого Манчестера. После падения рейтинга Кира Стармера и неудачных для лейбористов местных выборов его стали рассматривать как одного из главных претендентов на пост главы правительства.

Для этого Бернем вернулся в национальную политику, одержав победу на довыборах в Палату общин в июне, где он опередил кандидата от оппозиционной партии Reform UK. Уже через несколько дней после этого Кир Стармер подал в отставку, открыв путь для смены руководства правительства.

В ходе выступления после избрания Бернем заявил, что намерен положить конец внутренним разногласиям в Лейбористской партии и сформировать правительство из представителей различных её течений. Среди приоритетов будущего кабинета он назвал дальнейшую децентрализацию власти и передачу большего количества полномочий местным органам самоуправления.

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Как отмечает «Радио Свобода», ожидается, что новое правительство Энди Бернема сохранит курс своих предшественников на поддержку Украины.

Напомним, что 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с занимаемого поста.

Накануне, 16 июля, Стармер совершил свой последний визит в Украину перед уходом в отставку и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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