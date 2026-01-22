- Дата публикации
В Великобритании прокомментировали "Совет мира" Трампа: присоединится ли Лондон к инициативе
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что Лондон не станет подписателем нового совета мира Дональда Трампа из-за участия президента России Владимира Путина.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что страна не станет подписывать соглашение с новым "советом мира" президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает The Guardian.
В прямом эфире Купер отметила: "Впереди огромная работа, и мы сегодня не будем среди подписантов. Это правовой договор, который поднимает гораздо более широкие вопросы. Мы также обеспокоены участием президента Путина в мирных переговорах, ведь пока не видим доказательств его приверженности миру в Украине".
Ранее Владимир Путин подтвердил, что он получил от Дональда Трампа приглашение к участию в Совете мира. Российский диктатор поблагодарил президента США за эту инициативу, однако окончательный ответ пообещал предоставить только после консультаций с партнерами и анализа предложения дипломатами.
Президент США Дональд Трамп пригласил присоединиться к Board of Peace – Совету мира лидеров разных стран, в частности кремлевского председателя Владимира Путина, китайского главы Си Цзиньпина, а также Венгрию, Беларусь и другие государства. Среди приглашенных есть и лидеры Индии, Пакистана и Европейского Союза. Заявленная цель Совета состоит в контроле следующего этапа плана Трампа по сектору Газа. Однако устав совета не упоминает непосредственно Газу, а предлагает широкую мандатную задачу для новой международной организации, которая "стремится содействовать стабильности, восстановить надежное и законное управление и обеспечить устойчивый мир в пострадавших регионах или под угрозой конфликта".
Напомним, Трамп планирует в Давосе подписать соглашение о создании Совета мира.