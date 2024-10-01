В Великобритании раскрыли случай рабства: 16 человек работали в McDonald's и на заводах питы

В Великобритании разоблачили банду, которая четыре года эксплуатировала 16 человек из Чехии, заставляя их работать в McDonald's и на фабрике по производству питы.

Об этом сообщило издание BBC.

Эти люди, принадлежавшие к уязвимым категориям населения, таким как бездомные или страдающие наркозависимостью, были обмануты обещаниями получения хорошей работы. После того как они прибыли в Великобританию, их паспорта были конфискованы и стали жертвами запугивания. В результате жертвы получали только минимальную заработную плату, но большинство из этих денег забирали члены банды.

Проживали эти люди в переполненном сарае, получая всего несколько фунтов в день, при этом работая от 70 до 100 часов в неделю. Были зафиксированы случаи, когда работали без перерыва до 30 часов. У членов банды, которые эксплуатировали этих людей, были роскошные автомобили, золотые украшения и недвижимость, что подчеркивает их прожорливую жизнь за счет труда жертв.

Эксплуатация продолжалась до 2019 года, когда жертвы смогли обратиться в правоохранительные органы. Хотя дело было рассмотрено ранее, процесс затянулся из-за пандемии COVID-19.

Напомним, в Киевской области 21-летняя женщина продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство за границу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.

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