В Великобритании родители благодаря сайву глаз на детской фотографии узнали о страшном диагнозе

Родители 6-месячного ребенка с севера Халла, Великобритания, заметили странное сияние в глазах своей дочери Эллы Салы на снимке. Перед тем они заметили, что ребенок уже выглядел болезненно и плохо ел. Позже они узнали о редкой форме рака.

Об этом сообщает Express.

В июне Наташа и Бен Миды решили отвезти шестимесячную девочку Эллу к врачам. У нее диагностировали ретинобластому – редкий детский рак, поражающий примерно 44 детей в Великобритании в год. У Эллы обнаружили опухоль за обоими глазами, что, по данным медиков, случается только в трети всех случаев ретинобластомы. К моменту диагноза обе сетчатки Эллы полностью отслоились. Кроме того, у ребенка были проблемы с дыханием.

Мать девочки рассказала, что Элла первый их ребенок, поэтому они не знали, что может быть необычным или нет. Первые симптомы недомогания у ребенка заметил отец. Девушке стало тяжело пользоваться ложкой, а потом она начала отказываться от еды. После этого родители решили пойти с ребенком к специалисту, устанавливающему ретинобластому. Он подтвердил у ребенка это заболевание.

Также читайте Во Львове провели уникальное лечение рака кости ноги у 12-летней девочки

Мать девочки узнала, что существует такое понятие, как "знак свечения" – это когда белое пятно в глазах на фотографиях может быть признаком рака.

"С момента установления диагноза мы встретили фотографии, сделанные, когда ей было примерно шесть месяцев, и на фотографии увидели в ее глазах сияние. Это такое ужасное ощущение, знать, что эти фотографии существуют, но мы не знали, что она так долго борется с этой ужасной болезнью", – вспомнила мать Эллы.

С момента установления диагноза Элла прошла многочисленные МРТ-сканирование, чтобы убедиться, что ретинобластома не вторглась в ее зрительные нервы и не распространилась с глаз на другие части тела.

Как сообщают специалисты, ретинобластома, как правило, поражает очень маленьких детей, но ее последствия продолжаются и во взрослой жизни.

Напомним, во Львове провели уникальное лечение рака кости ноги у 12-летней девочки. Это впервые в Украине медики осуществили терапию препаратом Voraxaze (Вораксаз), ранее никогда не использовавшимся в стране и который нужно было ввозить по особой процедуре.

Читайте также:Рак: как снизить риск онкологии