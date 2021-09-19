В Великобритании школьник из-за трюка с TikTok потерял часть кишечника

Парня спасли, но впереди — длительная реабилитация.

Британский школьник повторил вирусный трюк с TikTok и попал на стол хирурга.

Об этом пишет Би-би-си.

Как сообщила мама мальчика Керолайт, ему понадобилась срочная операция на органах брюшной полости.

9-летнем Джеку Мейсону удалили аппендикс, тонкую кишку и 30 см толстой кишки после того, как он проглотил несколько крошечных магнитов для пирсинга, имитирующие прокалывания языка.



Вирусные видео в TikTok призывают разместить магниты по обе стороны языка и покачивать ими, будто пирсинг настоящий. Но во время выполнения трюка мальчик их проглотил.

Рентген показал, что что-то блокирует его кишечник. По словам Керолайн, врачи быстро определили, что это скопление крошечных магнитов.

"Мне объяснили, что внутренние травмы от магнитов могут быть настолько серьезными, что он может умереть. Сквозь слезы я подписала разрешение на операцию, понимая, что может произойти худшее", — рассказала мать.

После четырехчасовой операции Джек потерял аппендикс, тонкую кишку и значительную часть толстой кишки.

Ранее врачи Национальной службы здравоохранения Англии (NHS) призвали запретить продажу магнитов для пирсинга, имитирующие прокалывания языка.

Напомним, в американском штате Флорида в результате ДТП погиб звезда TikTok Timbo the Redneck, настоящее имя которого Тимоти Холл. Отмечается, что 18-летний блогер дрифтувал на своем грузовике, когда не справился с управлением и вылетел через боковое стекло, а автомобиль перевернулся и придавил его.

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