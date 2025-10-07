Школьницу отстранили от занятий из-за аксессуара: подробности

Школьница Великобритания

В Великобритании 13-летнюю школьницу отстранили от учебы на четыре дня после нарушения «абсурдного» правила ношения формы. Так, она надела прозрачные ретейнеры в уши.

Об этом пишет Mirror.

Мать школьницы возмущена

Как отмечается, 13-летняя Изобелла Доусон носила «невидимые» серьги, чтобы скрыть свой пирсинг. Она признала, что нарушила правило «без украшений». Однако ее 42-летняя мама Рэйчел сказала, что ретейнеры были едва заметны и широко рекламируются как «маскирование» пирсинга. Женщина получила звонок из школы, где сообщили, что Изобеллу отстранят, поскольку она отказалась снимать их или проходить изоляцию. Сначала подростка отстранили на два дня, но затем продолжили ограничения.

«Я была в ярости. Я не из родителей, верящих в нарушение правил. Если я могу оправдать правило, то я абсолютно согласна сказать Иззи, что делать, но если я не могу объяснить ей правило, а учитель не может объяснить мне правило, то правило неправильно. Она носила эти прозрачные пластиковые ретейнеры, чтобы соблюдать правила, а теперь прекратила обучение», — сказала сегодня Рейчел из Танкерсли, Южный Йоркшир.

Политика школы по форме говорит, что «ювелирные изделия нельзя носить. Наручные часы — единственное разрешенное исключение (не смарт-часы)». Рейчел, однако, считает, что школа стала строже соблюдения правил без всякого предупреждения.

«Когда я спросила, почему она не может их носить, они сказали мне, что это просто правила. Я сказала: „Это отстранено, потому что я не согласна с правилом?“, и они не смогли мне объяснить. Я узнала, что более 90 учеников за последние несколько дней либо были изолированы, либо отстранены за то же».

Академия Кирка Балка подтвердила, что Изобелла была отстранена за отказ выполнить их «обоснованную просьбу» снять серьги. Мать обратилась с жалобой.

«Иззи не носит украшений. Это прозрачные пластиковые ретейнеры, которые она вставила вместо украшений, чтобы помочь ей соблюдать правила. Она поступила ответственно. Я зла и потратила на это столько времени. Иззи пропустила четыре дня обучения из-за носки прозрачных пластиковых ретейнеров, потому что считала, что делает правильно, и я считала, что она делает правильно», — заключила женщина.

Комментарий представителей образования

Представитель Северного образовательного фонда сказал, что там «сосредотачиваются на благосостоянии учеников, высоких стандартах и отличных академических результатах».

«Униформа играет ключевую роль в установлении четких ожиданий и поддержании спокойной, упорядоченной среды, где учащиеся готовы учиться и добиваться успеха. Ни в коем случае учащихся никогда не отстраняют от обучения или исключают только за ношение ювелирных изделий или подобных предметов. Как и многие школы страны, Кирк Балк имеет четкую политику относительно формы, и ученикам не разрешается носить ювелирные изделия», — отметил он.

Мол, когда учащиеся посещают школу с ювелирными изделиями, их просто просят снять их, и преимущественно выполняет эту просьбу. Однако если ученик отказывается, могут быть применены дальнейшие санкции. Добавляется, что школа не может эффективно функционировать, если учащимся разрешено игнорировать правила.

«Когда сообщается, особенно в социальных сетях, которые ребенка отстранили от обучения „за ношение сережек“, это просто неправда. Любое наказание возникает из отказа выполнить обоснованную просьбу, а не по предмету», — добавил он.

Ранее в Великобритании школьницу отстранили от занятий из-за нарушения правил школы. Да, цвет ее волос не соответствовал политике учебного заведения.

13-летнюю дочь Лидии Бомонт, Каллию, отправили домой из средней школы Ллисверри в Ньюпорте, Уэльс. Дело в том, что она появилась в учебном заведении с приглушенными розовыми и фиолетовыми оттенками волос. В считанные минуты персонал школы сказал ей, что она нарушила школьные правила.

Девочку «попросили» учиться отдельно до момента, когда ее волосы не вернут натуральный цвет.