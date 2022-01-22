В Великобритании собаку из болота доставали с помощью дрона с сосиской (видео)

Собака забралась на болотистую местность и сидела там несколько дней.
В Великобритании 6-месячная собачка из Гемпшира попала в болото. Животное спасли с помощью беспилотника.
Об этом сообщает The Guardian.
Сбежавшую из дома собаку Милли нашли на заиленном участке побережья моря. Напуганный пес не давался спасателям в руки. Вскоре должен был быть прилив, так что собаку могло отнести от берега, и она могла погибнуть.
Один из спасателей предложил использовать для спасения Милли дрон с прикрепленной к нему сосиской.
Запах любимой вкусности сработал, и дрон с сосиской выманил изголодавшуюся собаку на берег.
Спасенного Милли передали владелице.
Напомним, что в Китае женщина решила с размахом отпраздновать юбилей своей собаки. На 10-ю годовщину со дня рождения своего пуделя она устроила для него воздушное шоу с участием 500 дронов.
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