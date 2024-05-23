В Великобритании сообщили, сколько российской техники уничтожили их дроны

Британские беспилотники работают на Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.
Британские беспилотники, доставленные в Украину, уничтожили российскую технику на 1 миллиард фунтов стерлингов (493 326 914 02,41 грн), сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.
Об этом говорится в The Telegraph со ссылкой на слова Шеппса.
После вторжения РФ в Украину Великобритания предоставила стране более 4000 беспилотников.
Выступая на Ukrainian Drone Defense Forum в Лондоне, Шаппс сказал: "Наши украинские партнеры скромно подсчитали, что британские беспилотники уничтожили российское оборудование стоимостью более 1 миллиарда фунтов".
В следующем году Лондон потратит еще 325 миллионов на дроны для Украины.
Шаппс отметил, что британские разведывательные дроны преодолели "высокомощные" российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, а БПЛА средней грузоподъемности помогли пополнить запасы украинских войск генераторами, продуктами питания, водой и боеприпасами.
Он также отметил дроны, которые приводили украинскую артиллерию и ракеты на российские цели, и ударные беспилотники с односторонним движением, которые успешно "внесли свой вклад".
Напомним, США и Великобритания готовят мощные пакеты помощи Украине. Речь идет о системах "HIMARS" и артиллерийских снарядах. О новой помощи для украинского войска объявила и Великобритания. Его стоимость – 217 миллионов евро.
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