В Великобритании сообщили, сколько российской техники уничтожили их дроны

Британские беспилотники работают на Украине с начала полномасштабного вторжения РФ.

Британские беспилотники, доставленные в Украину, уничтожили российскую технику на 1 миллиард фунтов стерлингов (493 326 914 02,41 грн), сообщил министр обороны Великобритании Грант Шеппс.

Об этом говорится в The Telegraph со ссылкой на слова Шеппса.

После вторжения РФ в Украину Великобритания предоставила стране более 4000 беспилотников.

Выступая на Ukrainian Drone Defense Forum в Лондоне, Шаппс сказал: "Наши украинские партнеры скромно подсчитали, что британские беспилотники уничтожили российское оборудование стоимостью более 1 миллиарда фунтов".

В следующем году Лондон потратит еще 325 миллионов на дроны для Украины.

Шаппс отметил, что британские разведывательные дроны преодолели "высокомощные" российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Крыму, а БПЛА средней грузоподъемности помогли пополнить запасы украинских войск генераторами, продуктами питания, водой и боеприпасами.

Он также отметил дроны, которые приводили украинскую артиллерию и ракеты на российские цели, и ударные беспилотники с односторонним движением, которые успешно "внесли свой вклад".

Напомним, США и Великобритания готовят мощные пакеты помощи Украине. Речь идет о системах "HIMARS" и артиллерийских снарядах. О новой помощи для украинского войска объявила и Великобритания. Его стоимость – 217 миллионов евро.

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