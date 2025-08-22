- Дата публикации
В Великобритании существует уникальная деревня, в которой нет ни одного автомобиля: как оно выглядит (фото)
В Великобритании существует село, где время как будто остановилось. Там запрещены автомобили, а все грузы перевозятся на деревянных санях, как сотни лет назад.
На скалах Северного Девона в Великобритании расположена уникальная рыбацкая деревня Кловелли. В небольшом поселении товары перевозят на деревянных санях, а на мощеных улицах, время от времени, появляются ослы.
Посетители Кловелли отмечают, что современный транспорт остался далеко за вершиной холма.
Единственный способ добраться до села — дойти пешком, пешком, крутыми мощеными улочками, извивающимися между побеленными коттеджами и врезающимися в гавань.
История села Кловелли
История Кловелли начинается с того, что раньше село принадлежало королеве Англии, а с 1738 года им управляет семья Гэмлин. Население села на 2011 год составило около 443 человек.
До середины 19 века Кловелли был почти неизвестен внешнему миру, ведь находился в частной собственности.
Село сохранилось в том виде, какое оно имело столетие назад: каменные коттеджи, разрушенные улочки, музеи и сады создают уникальную атмосферу этого места.
Чтобы туристы смогли попасть в Кловелли, им необходимо приобрести входной билет — около 9,50 (примерно 526 гривен) фунтов стерлингов для взрослых и 5,50 фунтов стерлингов для детей (примерно 304 гривны), что помогает поддерживать село, его музеи и сады, сохраняя бруски.
Почему у Кловелли отсутствуют авто?
В этой британской деревне местные решили запретить автомобили. Такое решение объясняется учитывая практичность: у поселения дороги слишком крутые и узкие для транспортных средств.
Доставка товаров осуществляется на санках, которые тянут собственноручно в магазины и дома. Мусор вывозится таким же образом, что поддерживает функционирование села, как это было в течение поколений.
Сани были изготовлены местными жителями, поэтому приспособлены для перевозки любых вещей.
В течение сотни лет в Кловелли ослы заменяли рабочих лошадей: они возили рыбу из гавани, перевозили строительные материалы и багаж посетителей.
Сегодня эти животные уже не используются для перевозок, однако их все еще можно встретить в конюшнях на вершине села.
В течение года в Кловелле проходят тематические морские фестивали, а также разнообразные ярмарки.
Автомобильные эксперты Show Plates World говорят, что Кловелли — это увлекательный контраст с культурой Великобритании, одержимой автомобилями.
Британия всегда была страной в движении, но Кловелли показывает нам, что происходит, когда автомобиль исключается из обстановки. Село процветает благодаря традициям и сообществу, доказывая, что жизнь без движения транспорта не просто возможна — она может быть прекрасной», — отмечают эксперты.
Кловелли часто описывают как одно из самых красивых деревень Британии. Его отличает не только внешний вид, но и своеобразная атмосфера — ощущение выхода из современного мира во что-то более спокойное и волшебное.
