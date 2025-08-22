В Великобритании существует уникальная деревня, в которой нет ни одного автомобиля: как оно выглядит (фото)

Село Кловелли в Великобритании / © Getty Images

Реклама

На скалах Северного Девона в Великобритании расположена уникальная рыбацкая деревня Кловелли. В небольшом поселении товары перевозят на деревянных санях, а на мощеных улицах, время от времени, появляются ослы.

Об этом пишет The Mirror.

Посетители Кловелли отмечают, что современный транспорт остался далеко за вершиной холма.

Реклама

Единственный способ добраться до села — дойти пешком, пешком, крутыми мощеными улочками, извивающимися между побеленными коттеджами и врезающимися в гавань.

Село Кловелли в Великобритании / © Getty Images

Село Кловелли в Великобритании / © Getty Images

История села Кловелли

История Кловелли начинается с того, что раньше село принадлежало королеве Англии, а с 1738 года им управляет семья Гэмлин. Население села на 2011 год составило около 443 человек.

До середины 19 века Кловелли был почти неизвестен внешнему миру, ведь находился в частной собственности.

Село сохранилось в том виде, какое оно имело столетие назад: каменные коттеджи, разрушенные улочки, музеи и сады создают уникальную атмосферу этого места.

Реклама

Чтобы туристы смогли попасть в Кловелли, им необходимо приобрести входной билет — около 9,50 (примерно 526 гривен) фунтов стерлингов для взрослых и 5,50 фунтов стерлингов для детей (примерно 304 гривны), что помогает поддерживать село, его музеи и сады, сохраняя бруски.

Почему у Кловелли отсутствуют авто?

В этой британской деревне местные решили запретить автомобили. Такое решение объясняется учитывая практичность: у поселения дороги слишком крутые и узкие для транспортных средств.

Доставка товаров осуществляется на санках, которые тянут собственноручно в магазины и дома. Мусор вывозится таким же образом, что поддерживает функционирование села, как это было в течение поколений.

Сани были изготовлены местными жителями, поэтому приспособлены для перевозки любых вещей.

Реклама

В течение сотни лет в Кловелли ослы заменяли рабочих лошадей: они возили рыбу из гавани, перевозили строительные материалы и багаж посетителей.

Село Кловелли в Великобритании / © Getty Images

Сегодня эти животные уже не используются для перевозок, однако их все еще можно встретить в конюшнях на вершине села.

В течение года в Кловелле проходят тематические морские фестивали, а также разнообразные ярмарки.

Автомобильные эксперты Show Plates World говорят, что Кловелли — это увлекательный контраст с культурой Великобритании, одержимой автомобилями.

Реклама

Британия всегда была страной в движении, но Кловелли показывает нам, что происходит, когда автомобиль исключается из обстановки. Село процветает благодаря традициям и сообществу, доказывая, что жизнь без движения транспорта не просто возможна — она может быть прекрасной», — отмечают эксперты.

Кловелли часто описывают как одно из самых красивых деревень Британии. Его отличает не только внешний вид, но и своеобразная атмосфера — ощущение выхода из современного мира во что-то более спокойное и волшебное.

Ранее, ТСН.ua писал об уникальной библиотеке, расположенной на склоне скалы.

Эта уникальная библиотека, открытая в мае 2025 года, быстро обрела популярность в китайских соцсетях. Она расположена внутри большого грота, вдоль неровных стен которого на специальных полках расставлены тысячи книг.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.