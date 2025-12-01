В Великобритании украинских учеников-беженцев заставляют сдавать экзамены по русскому языку

Обучение / © Pixabay

Украинские ученики, обучающиеся в Великобритании, оказались в сложной ситуации: из-за отсутствия школьного экзамена по украинскому языку им предлагают сдавать экзамен по русскому, что вызывает сильный психологический дискомфорт.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Ученица Люба, которая переехала в Британию в 2022 году и уже в следующем году должна была сдавать обязательный GCSE, рассказала о своем опыте: «Помню, меня попросили говорить по-русски на каком-то занятии, и я просто начала плакать, потому что не могла выдавить из себя ничего. Я очень напрягалась, нервничала, и мне это было неприятно».

Экзамен состоял из аудирования, чтения, письма и устной части. Хотя учительница поддерживала Любу, говорить на русском было чрезвычайно трудно. Еще двое украинских учеников в школе сдали этот предмет, потому что он помогал поднять общий балл, однако большинство учеников хотели иметь выбор украинского языка.

Преподавательница Инна Григорович отметила: «До 1995 года экзамен по украинскому в Великобритании существовал, но из-за малого количества детей его отменили. Теперь украинские ученики сталкиваются со стрессом — иногда школы прямо склоняют их к сдаче русского, чтобы улучшить статистику успеваемости. Некоторые твердо отказываются, но даже предложение сдать русский для них травматично».

Сейчас украинская община работает над восстановлением экзамена по украинскому языку. Инициативу поддержали парламент Великобритании, Министерство образования Украины, МИД и посольство. Окончательное решение принадлежит организации AQA, которая рассматривает обращение.

Григорович добавила: «Дети, которые имеют временную защиту, вернутся домой, поэтому им нужно сохранить свою идентичность и язык, иначе после возвращения придется снова преодолевать образовательные потери».

Украинская община предлагает проводить экзамены на базе субботних и воскресных школ, привлекая украинских учителей в качестве инструкторов, поскольку ресурс уже есть.

