В Великобритании университет открыл курсы для студентов, задействованных в секс-индустрии

В учебном учреждении говорят, что открыли курсы по просьбе заинтересованных студентов.

В Великой Британии Даремский университет решил ввести специальные курсы, чтобы помочь студентам, работающим в секс-индустрии. Власти обвинили учебное заведение во "узаконении опасной индустрии, которая процветает благодаря эксплуатации женщин".

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Об этом сообщает BBC.

В университете заявляют, что предлагают слушателям советы о том, как оставаться в безопасности, а курсы открыли по просьбе большого количества заинтересованных студентов.

"Мы категорически не хотим поощрять секс-бизнес, но мы стремимся оказывать поддержку нашим студентам", – сообщил представитель университета.

По его словам, организаторы курсов хотели, чтобы "социальная стигма" не мешала студентам из уязвимых групп получать поддержку, но учебные занятия просто неправильно истолкованы.

В университете говорят, что студенты, которые сталкиваются с трудностями, должны получать поддержку от своего учебного заведения, а правительство предоставило университетам дополнительно 85 миллионов фунтов стерлингов в прошлом году, чтобы помочь испытывающим трудности.

Напомним, что коронавирус уничтожает бордели, потому что они просто не могут возобновить работу. В Германии, где проституция официально разрешена почти 20 лет, из-за пандемии все такие заведения закрывали. И хотя страна уже почти полностью вышла из карантина, снова разрешить интимные услуги власти не спешат.

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