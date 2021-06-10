В Великобритании установили необычную скульптуру с председателями лидеров Большой семерки

Скульптура полностью сделана из отходов электроники

Огромную скульптуру с председателями лидеров Большой семерки установили в Великобритании.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 июня.

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Она расположена в курортном городке Карбис-Бей, где уже завтра стартует саммит G7. Скульптура полностью сделана из отходов электроники. Она напоминает гору Рашмор в Соединенных Штатах Америки, на которой вырезан барельеф в виде голов четырех американских президентов.

Автор скульптуры британский художник Джо Раш говорит, что таким образом хочет привлечь внимание мировых политических лидеров к проблемам утилизации электронного мусора.

Новости мира: в Великобритании установили скульптуру с головами лидеров "Большой семерки"

Как сообщалось, новую Статую свободы в подарок Соединенным Штатам направляет Франция. Скульптура символизирует исторические связи между двумя странами. В отличие от своей сестры, эта статуя гораздо меньше, около 3 метров высотой. Ее уже отправили Атлантическим океаном к американскому континенту.

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