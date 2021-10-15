В Великобритании во время встречи с избирателями убили депутата: его зарезали в церкви

Подозреваемого в убийстве задержали.
В Великобритании в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс во время встречи с избирателями 15 октября убили депутата парламента от консервативной партии Дэвида Амесса.
Об этом сообщает ВВС.
Депутата несколько раз ударили ножом во время встречи с избирателями в депутатской приемной в местной церкви. Несмотря на усилия медиков 69-летний Дэвид Амесс умер.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это — 25-летний мужчина. По предварительным данным, у него не было сообщников.
Погибший был отцом пятерых детей, стал депутатом парламента от города Базилдон в графстве Эссекс 1983 года и почти 40 лет проработал в парламенте Великобритании. Он был популярным благодаря участию в кампании против абортов и защите животных. Амесс был евроскептиком и поддерживал Brexit.
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