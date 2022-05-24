В Великобритании возбуждено уголовное дело против близкого к Путину олигарха — СМИ

В Великобритании возбуждено уголовное дело против близкого к Путину олигарха — СМИ

Бывшего российского министра и совладельца Альфа-банка Петра Авена заподозрили в нарушении санкций.

В отношении российского бизнесмена Петра Авена, проживающего в Великобритании, якобы возбудили уголовное дело. Совладелец "Альфа-банка" фигурирует в списке миллиардеров, наиболее связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и регулярно встречался с ним в Кремле.

Об этом 23 мая сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению миллиардера.

Авена якобы подозревают в нарушении санкций. Бизнесмен из-за наложенных ограничений не может тратить более 2,5 тысяч евро в месяц. Однако власти Великобритании считают, что миллиардер тратит гораздо больше и ведет слишком роскошный образ жизни.

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Агентство уточняет, что официального подтверждения этой информации пока нет.

67-летний Петр Авен из-за введенных санкций недавно ушел в отставку с поста председателя совета директоров "Альфа-банка" — крупнейшего коммерческого банка России. Ранее он являлся министром международной экономики в правительстве президента Бориса Ельцина.

Напомним, ЕС ввел санкции в отношении владельцев "Альфа-групп" Михаила Фридмана и Петра Авена, а также других российских чиновников и бизнесменов.

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