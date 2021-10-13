В Великобритании забывчивый дедушка приготовил ужин и убил внука

Мужчина забыл, что у внука аллергия на орехи.

Подросток из английского города Винсфорд умер, съев приготовленный забывчивым дедушкой окорок в ореховой глазури.

Об этом сообщает издание The Mirror.

12-летний Кейсон Холлвуд страдал от астмы и имел аллергию на орехи. Вместе с тремя братьями он пошел на ужин к бабушке и дедушке. Среди угощений для внуков был приготовленный дедушкой окорок, который впоследствии убил ребенка. Пожилой англичанин забыл об особенностях внука.

После ужина мальчик пошел в парк, чтобы поиграть с друзьями. Там у него начались проблемы с дыханием. Мальчик позвонил матери и попросил прислать к нему одного из братьев с ингалятором. Брат привез лекарственное средство, но это не помогло. Парня госпитализировали, но он умер в больнице.

Вскрытие показало, что мальчик умер в результате анафилактического шока, вызванного употреблением орехов.

Напомним, в Израиле невакцинированный от COVID-19 16-летний подросток умер от постковидного синдрома PIMS.

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