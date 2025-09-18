Российские шпионы

Контртеррористическая полиция в Эссексе арестовала трех человек по подозрению в содействии российской разведке. Полиция предупреждает о растущей тенденции вербовки граждан Великобритании как посредников враждебными государствами.

Об этом сообщает Financial Time.

Как сообщила столичная полиция, 41-летний мужчина и 35-летняя женщина задержаны в одном доме, а 46-летний мужчина — по другому адресу в том же городе. Всех троих доставили в Лондон на допрос, а затем отпустили под залог.

Задержанных подозревают в «содействии иностранной разведке», что может караться лишением свободы на срок до 14 лет.

Рост угрозы со стороны иностранных государств

Командующий Доминик Мерфи, руководитель контртеррористического командования Столичной полиции, отметил, что этот случай демонстрирует растущую тенденцию: враждебные государства все чаще вербуют граждан Великобритании.

Мерфи также привел другой пример, когда двоих мужчин обвинили в поджоге состава в марте 2024 года, который был связан с Украиной. Они сотрудничали с российской военизированной группой Вагнера и стали первыми, кого судили по новому Закону о национальной безопасности.

«Любой, кто может соблазниться преступной деятельностью от имени иностранного государства здесь, в Великобритании, должен еще раз подумать», — предостерег Мерфи, подчеркнув, что эти аресты не связаны с расследованием поджога.

Расследование продолжается, а офицеры провели обыски в домах задержанных. Эти события происходят на фоне усиливающегося внимания к российской разведывательной деятельности в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей оккупационной армии убитыми и ранеными: большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды. Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте на россии, количество населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться по меньшей мере на 25%

Вторжение российских беспилотников в Польшу было опасной эскалацией со стороны Кремля, но это далеко не первый случай, когда россияне совершают агрессию против члена НАТО. В британском издании напомнили, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российская разведка с чрезвычайной дерзостью проводила гибридные военные операции против Запада.