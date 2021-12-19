В Великобритании зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-штамма "Омикрон": какова ситуация

В Великобритании зафиксировали более 12 тысяч новых случаев COVID-штамма "Омикрон": какова ситуация

Карантинные ограничения могут усилить до Рождества.

В Великобритании в воскресенье, 19 декабря, зафиксировали 12 133 новых случая заболевания штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Великобритании сообщает The Guardian.

Отмечается, что общее количество заражений указанным вариантом коронавируса, зарегистрированных на территории страны, возросло до 37 101.

Между тем, в Ирландии "Омикрон" уже стал доминантным штаммом, на который приходится 52% всех новых инфицирований.

"Омикрону" понадобилось менее двух недель, чтобы стать доминантным штаммом COVID-19 в Ирландии, что показывает, как этот вариант передается", — заметил главный врач Ирландии Тони Холохан.

В общем в течение суток в Соединенном Королевстве положительные результаты COVID-тестов получили 82 886 человек, что на 72% больше в сравнении с зафиксированным в минувшее воскресенье 48 071 больным. От осложнений коронавирусной инфекции скончались еще 45 пациентов.

Министр здравоохранения Саджид Джавид в воскресенье заявил, что в Англии еще до Рождества могут усилить карантинные ограничения. "Время быть осторожнее. Мы знаем, что ("Омикрон". - Ред.) быстро распространяется", — обратился он к населению.

На этой неделе во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм COVID-19 "Омикрон" зарегистрирован уже на территории 89 стран, а количество случаев этого варианта коронавируса может удваиваться каждые 1,5-3 дня.

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