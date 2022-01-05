В Великобритании зафиксировали новый рекорд по COVID-заражениям: за сутки более 218 тысяч новых больных

За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 50,1%.
В Великобритании за минувшие сутки выявили 218,7 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. Это максимальный показатель с самого начала пандемии.
Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения страны (NHS) в Twitter.
Отмечается, что предыдущий рекорд – чуть более 189,8 тыс. – был зафиксирован 31 декабря. За последние две недели в Британии регистрируют более 100 тыс. заражений в сутки. За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 50,1%.
Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне быстрого распространения в стране штамма "Омикрон", он уже стал доминирующим.
Напомним, из-за "Омикрона" резкий рост инфицированных фиксируют и в других странах Европы и в США. Следует отметить, что в настоящее время стремительного роста смертности не наблюдается.
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