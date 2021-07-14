В Великобритании зафиксировали самый высокий с апреля прирост смертей от коронавируса

В Великобритании зафиксировали самый высокий с апреля прирост смертей от коронавируса

В то же время с 19 июля в Англии отменят почти все ограничения.

В Великобритании во вторник, 13 июля, зарегистрировали 50 связанных с COVID-19 летальных случаев. Это самый высокий суточный прирост смертности в стране с апреля.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что в Соединенном Королевстве также зафиксировали 36 660 новых заражений коронавирусом, и общее число больных увеличилось до 5 191 459.

С начала пандемии от осложнений инфеции умер 128 481 британец. В то же время отдельные данные, обнародованные Управлением национальной статистики страны, свидетельствуют о 140 тыс. летальных исходов, в которых в свидетельстве о смерти упоминался COVID-19.

Несмотря на печальную статистику, с 19 июля в Англии отменят почти все ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, в частности обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции и требование о работе из дома.

Кроме того, пабы не будут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионе не будет ограничений по количеству зрителей.

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