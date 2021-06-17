В Великобритании зафиксировали самый высокий с февраля суточный показатель заражений коронавирусом

90% заражений в Великобритании связывают с так называемым "индийским" штаммом коронавируса (Delta).
В Великобритании в среду, 16 июня, зафиксировали 9 055 новых случаев заражений COVID-19, что является самым высоким показателем заболеваемости в стране с 25 февраля.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что от осложнений коронавируса скончались еще девять пациентов.
Всего с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 "подхватили" 4 589 814 британцев, 127 926 из которых умерли, а еще 4 294 506 — уже вылечились и выписались из медучреждений.
На этой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантин в Соединенном Королевстве будет снят на месяц позже, чем планировалось.
Ожидалось, что меры будут отменены 21 июня, однако в стране на протяжении последних нескольких недель растет число больных. Так, средний показатель больных за семь дней вырос на 49%.
90% заражений в Великобритании связывают с так называемым "индийским" штаммом коронавируса (Delta), который считается примерно на 60% больше заразным, чем "британский" вариант (Alpha).
Ранее ученые призвали правительство Великобритании ускорить введение второй дозы вакцины от COVID-19 и отложить решение об отмене ограничений.